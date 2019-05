Waterpeil bij Ottawa blijft stijgen, meer regen en sneeuw

Behalve Ottawa zijn ook de steden Montreal en Quebec getroffen. In totaal hebben zo'n 10.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Rond Montreal mocht een kleine groep evacu├ęs gisteren terug naar huis, maar voor anderen komt dat moment pas over weken of zelfs een maand.

In de provincie New Brunswick, nog verder naar het oosten, lijkt het ergste wel achter de rug te zijn: daar zakt het water en verwachten de autoriteiten later deze week de belangrijke Trans Canada Highway te kunnen heropenen.