Harde kern Ajax bedreigt media: 'Jullie zijn nu aangeschoten wild'

De reden dat ze niet gefilmd willen worden is volgens de harde kern dat veel supporters zich op hun werk ziek melden om naar de wedstrijden van Ajax te kunnen gaan. "Gisteren deden ze het weer. Er is vaak genoeg gezegd om op te rotten met hun cameraatje. (...) Dan gebeurt er wat we allemaal hebben kunnen zien, een F-Sider doet wat-ie moet doen. Zorgen dat de sensatiepers ophoudt met filmen! De volgende dag komt de kater en is heel jankend Nederland 'verbaasd' over het incident!"

De media worden vervolgens gewaarschuwd om de F-Siders tijdens de volgende wedstrijden met rust te laten. "Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild!", schrijven ze.

Inmiddels is het bericht op de site aangepast en het dreigement aan het adres van journalisten verwijderd.