'Je kind heeft kanker en jij niet, dus kom maar gewoon werken'

Hoeveel zorgverlof?

Zorgverlof is gekoppeld aan het aantal werkuren van je arbeidsovereenkomst. Bij een voltijdcontract van 40 uur per week heb je recht op een kortdurend zorgverlof van maximaal 80 uur per jaar, bij een langdurig zorgverlof is dat 240 uur per jaar. Bij een contract van 24 uur per week is dat 48 uur voor kortdurend verlof en 144 uur voor langdurend zorgverlof. Dat kan aaneengesloten opgenomen worden of uitgesmeerd over meerdere weken of maanden.

Tijdens een kortdurend zorgverlof krijg je ten minste 70 procent van je salaris. Bij langdurig zorgverlof heb je geen recht op salaris.

In je cao kunnen afwijkende regels staan over zorgverlof. Als dat zo is, gelden die afspraken. Als er niets in de cao is afgesproken, dan geldt het bovenstaande. Meestal is het in een cao beter geregeld, maar niet altijd.

