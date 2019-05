StemWijzer vertraagd door exact dezelfde antwoorden PvdA en GroenLinks

Het team achter de StemWijzer had zestig stellingen in de voorselectie, maar op basis van de antwoorden zou de kiezer geen onderscheid kunnen maken tussen GL en de PvdA. Alleen in de toelichting was een verschil te zien tussen de twee partijen. "Misschien moet de voorselectie van de vragen de volgende keer nog iets breder", zegt van Tuijl.

Het is de derde keer dat er een Europese StemWijzer is. Behalve die van ProDemos is er geen online stemhulp in Nederland beschikbaar. Wel is er een Engelstalige stemhulp, te vinden op de website van Politico.

Benieuwd wat het Europees Parlement precies doet? Bekijk dan onze uitlegvideo: