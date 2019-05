COC blij met weren omstreden Amerikaanse prediker

Homobelangenorganisatie COC Nederland vindt het een goed en verstandig besluit van staatssecretaris Harbers om de Amerikaanse prediker Steven Anderson te weren. "Wat ons betreft moet de poort van Nederland gesloten blijven voor mensen die oproepen tot haat tegen lhbti'ers en andere minderheden", zegt een woordvoerder.

Het COC had vorige week een brief gestuurd naar de staatssecretaris met de vraag of Anderson de toegang tot Nederland geweigerd kon worden. Veel Kamerleden steunden die oproep en Harbers liet vanochtend in een Kamerbrief weten dat de Amerikaan Nederland en de rest van het Schengengebied inderdaad niet in komt.

Steven Anderson, een baptistische prediker uit Arizona, werd eerder ook al geweerd uit Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Malawi, Botswana en Canada. Hij ligt onder vuur om zijn opvattingen over abortus, de Holocaust en homoseksualiteit. "Anderson zegt de meest walgelijke dingen over lhbti'ers", zegt de COC-woordvoerder. "Hij zet ook aan tot haat. Hij roept landen bijvoorbeeld op om lhbti'ers te doden en een aanslag op een bekende gay-nachtclub in de VS noemde hij goed nieuws."

Geen visum

De omstreden voorganger heeft als Amerikaan geen visum nodig om naar Nederland te komen. Staatssecretaris Harbers heeft dus een ander instrument moeten gebruiken om Anderson tegen te houden en op te nemen in het Europese signaleringssysteem dat gebruikt wordt om mensen buiten de EU te houden.

Het ministerie wil niet zeggen hoe de afspraken met de andere Schengenlanden tot stand zijn gekomen. Wel schrijft Harbers in zijn Kamerbrief dat de toegang tot het Schengengebied kan worden ontzegd als openbare orde, nationale veiligheid en/of de internationale betrekkingen van een lidstaat bedreigd worden.

Geen plaats

Het kabinet vindt het belangrijk om op te treden tegen extremistische sprekers die haatzaaien. "Voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond, is geen plaats in een democratische rechtsstaat als de onze", schrijft Harbers.

Sinds 2015 zijn vijftien mensen geweerd van wie bekend was dat ze in het openbaar hadden aangezet tot vijandigheid, haat of geweld. Ook zij werden in het Europese systeem opgenomen, zodat ze andere Schengenlanden niet in konden.