Gemeenten willen binnen twee jaar alle zwerfjongeren van straat

Twaalf gemeenten beginnen nog voor de zomer een proef om alle zwerfjongeren van straat te halen. Uiterlijk eind 2021 moet geen enkele jongere meer dakloos zijn of in de opvang zitten. Staatssecretaris Blokhuis heeft daarvoor een plan gepresenteerd.

De proef wordt gehouden in de vier grote steden en in Almere, Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden en Purmerend. De twaalf gemeenten hebben zichzelf aangemeld voor het project.

Jongeren krijgen meer ondersteuning; zo krijgen ze nog maar één aanspreekpunt. Verder gaan betrokken organisaties beter samenwerken en komt er meer aandacht voor preventie.

Flinke ambitie

Staatssecretaris Blokhuis erkent dat het een "flinke ambitie" is om te bereiken dat geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in de opvang of op straat leeft. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ging het in 2016 om bijna 11.000 jongeren tussen de 18-27 jaar.

Blokhuis zegt dat daarvoor een omslag in de hulpverlening nodig is en dat er beter moet worden geluisterd naar de behoeften van jongeren.

