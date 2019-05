Betaaldienst Apple in Nederland binnenkort beschikbaar bij ING

Apple Pay, de betaaldienst van Apple, komt in Nederland beschikbaar via ING. Dat heeft de bank vanochtend bekendgemaakt en wordt desgevraagd bevestigd door de smartphonemaker. Wanneer de dienst komt, is nog niet duidelijk. ING wil alleen kwijt dat dit "binnenkort" zal gebeuren.

Voor Android-gebruikers is het al langer mogelijk om met hun telefoon te betalen. Dat kan bij verschillende banken.

Een klant van ING koppelt zijn of haar bankrekening(en) aan Apple Pay en daarna is het mogelijk om via een iPhone, iPad of Apple Watch bij de kassa af te rekenen. Ook biedt de dienst de mogelijkheid om zo bij webshops af te rekenen.

Verificatie gebeurt via de vingerafdrukscanner (vanaf de iPhone 5S) of gezichtsherkenning (vanaf de iPhone X). Apple Pay is al beschikbaar in 24 andere Europese landen.

Commissie per transactie

De dienst werd in 2014 gelanceerd. Voor Apple is het een extra manier om geld te verdienen. Bij de start meldde de Financial Times dat Apple per transactie 0,15 procent van het bedrag ontvangt van de bank. Voor klanten is het gratis. Het is bovendien voor Apple een manier om gebruikers nog meer aan zich te binden.

Het nieuws komt een dag na de kwartaalcijfers van Apple. Daaruit blijkt dat de categorie diensten, waar Apple Pay onder valt maar bijvoorbeeld ook de App Store, een recordomzet heeft geboekt van ruim 11 miljard dollar. Het is al langer de op een na belangrijkste divisie van het bedrijf, alleen de iPhone brengt nog veel meer geld in het laatje. De iPhone-verkopen vielen lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, maar waren tegelijkertijd beter dan verwacht. Beleggers reageerden dan ook opgelaten.