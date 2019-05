'Ex-tbs'er verdacht van moord op man in Lelystad'

Een 48-jarige ex-tbs'er wordt ervan verdacht dat hij afgelopen weekend in Lelystad een 72-jarige man heeft omgebracht, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant is hij langdurig in een kliniek behandeld na een moordpoging. Het Openbaar Ministerie en de politie willen het bericht niet bevestigen.

Volgens De Telegraaf zat de verdachte vast in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Tijdens een proefverlof begin deze eeuw ging hij opnieuw in de fout; hij probeerde weer iemand te vermoorden. De officier van justitie zei daarna dat het proefverlof een "evidente inschattingsfout" was.

Het slachtoffer uit Lelystad werd afgelopen zondag in zijn huis gevonden na een tip. Het is niet duidelijk hoe de politie de ex-tbs'er op het spoor is gekomen.