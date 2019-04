The Correspondent biedt alsnog excuses aan na ophef over redactie New York

The Correspondent, de Engelstalige editie van het nieuwsplatform, heeft uiteindelijk excuses aangeboden voor de miscommunicatie over de locatie van de redactie. Medewerkers en leden voelden zich bedrogen omdat de Engelstalige versie zich in Amsterdam gaat vestigen en niet in New York. Leden kunnen hun geld terugkrijgen.

De Nederlandse nieuwssite De Correspondent heeft ruim 2,3 miljoen euro opgehaald voor een Engelstalige versie. De campagne werd gerund vanuit een kantoor in de stad New York. In eerste instantie was het plan om ook een nieuwsredactie te vestigen in de VS. Tijdens de geldinzameling is daarna niet meer expliciet gezegd dat ook Nederland een optie was.

Een Amerikaanse oud-medewerker van The Correspondent, Zainab Shah, zei tegen nieuwssite Nieman Lab dat het voelde als verraad dat de redactie niet in Amerika zou komen. "We hadden geld opgehaald onder valse voorwendselen." Ze had ook haar baan bij nieuwsorganisatie BuzzFeed niet opgegeven als ze had geweten dat er geen Amerikaans kantoor zou komen.