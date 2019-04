YouTuber SnapKing cel in wegens delen naaktfoto's, mishandeling en stalking

YouTuber SnapKing uit Almere is veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij naaktfoto's en filmpjes van zijn ex-vriendin heeft verspreid. Ook stalkte en mishandelde hij haar. Ook de vader en stiefvader van het meisje zijn slachtoffer van hem geworden. Hij stalkte en bedreigde haar vader. Haar stiefvader werd mishandeld.

De rechtbank heeft Tim van T., zijn echte naam, drie maanden jeugddetentie gegeven, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Van T. had in 2013 en 2014 een relatie met het meisje. Toen hij de feiten pleegde, waren ze allebei minderjarig.

Van T. filmde stiekem de seks die hij met haar had. Hij dreigde die filmpjes openbaar te maken als ze niet zou meedoen aan het maken van nieuwe seksfilmpjes.

Seksvideo's gedeeld op Insta en Whatsapp

Volgens de rechter is bewezen dat hij naaktfoto's en -filmpjes van haar op Instagram heeft gepubliceerd. Ook deelde hij ze in groepsgesprekken op Whatsapp. In die groepen zaten ook familieleden van het meisje, zoals haar vader en haar zusje.

De YouTuber was ook zeer agressief. In de rechtbank verklaarde zijn ex dat hij snel jaloers en boos was als hij haar zag omgaan met andere jongens. Volgens haar werd ze elke week wel een paar keer door hem geslagen. Getuigen onderschrijven de mishandelingen. Haar gymdocent zag dat ze een keer werd geslagen en haar zus verklaarde dat ze met steeds meer blauwe plekken thuiskwam.

De filmpjes zijn bij veel mensen terechtgekomen. Het slachtoffer zegt dat ze er op school, bij de hockeyclub en zelfs op CuraƧao mee werd geconfronteerd.

De rechtbank neemt het hoog op dat Van T. "geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen. Het slachtoffer en haar familie worden nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen."

Zwakbegaafd

Een psychiater die Tim van T. onderzocht noemt hem zwakbegaafd en stelt dat hij een kwetsbare persoonlijkheid heeft. Volgens de rechtbank was hij verminderd toerekeningsvatbaar. Daarnaast heeft de rechtbank een wat lagere straf opgelegd, omdat de rechtszaak te lang op zich liet wachten.

Naast de jeugddetentie heeft de rechtbank ook een proeftijd van twee jaar opgelegd. Verder mag hij geen contact zoeken met het slachtoffer en haar familie en moet hij hen enkele duizenden euro's aan schadevergoeding betalen.

SnapKing vaker in opspraak

Van T. vlogt inmiddels niet meer onder de naam SnapKing. Onder die naam kwam hij al eerder in opspraak. Zo kreeg hij een taakstraf nadat hij een supermarktmedewerker met het syndroom van Down had vernederd.

De Autoriteit Consument & Markt haalde een betaalnummer van hem uit de lucht, omdat minderjarigen onnodig lang aan de lijn werden gehouden. In drie weken tijd werd er voor ruim 13.000 euro naar het nummer gebeld. Volgens de toezichthouder zijn er slechts vijf bellers doorverbonden, bij de rest van de bellers werd - na een aantal minuten in de wacht - de verbinding verbroken.

Tim van T. heeft sinds kort wel een nieuw kanaal waar zijn filmpjes tienduizenden keren worden bekeken. Hij had van 2015 tot en met 2018 een relatie met een andere bekende YouTuber: Famke Louise.