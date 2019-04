Terrorismeverdachte aangehouden in Heerlen

In Heerlen is vrijdagavond een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij terrorisme. Hij kwam in het vizier vanwege een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De 37-jarige Heerlenaar zou vuurwapens hebben willen kopen en er jihadistische sympathie├źn op na houden. De politie heeft zijn woning doorzocht en beslag gelegd op onder meer mobieltjes, een laptop en drie veiligheidsvesten.

Wapenverkoop

Diezelfde avond en ook drie dagen later zijn twee verdachten uit Sittard aangehouden; het gaat om mannen van 21 en 33 jaar. Zij worden verdacht van het verkopen van wapens. Het is niet bekend of er een verband is tussen de drie verdachten.

De politie heeft de 21-jarige verdachte in zijn arm geschoten bij de arrestatie. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vandaag uit ontslagen is. Het schietincident wordt onderzocht.

De man uit Heerlen verscheen vandaag voor de rechter-commissaris in Rotterdam en blijft minimaal twee weken vastzitten. De 21-jarige man uit Sittard hoefde niet voor de rechter te verschijnen, maar blijft wel een verdachte. Later deze week wordt besloten of de 33-jarige verdachte langer vast blijft zitten.