Privacy First: 'Meld camera's op kroegtoilet'

Mensen die camera's zien hangen in wc's moeten daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat adviseert de Stichting Privacy First na het nieuws dat Nijmeegse kroegen bezoekers van het herentoilet filmen.

"Het is aan de AP om daar onderzoek naar te doen, eventueel in te grijpen en een voorbeeld te stellen voor de rest van Nederland", zegt directeur en jurist Vincent Böhre. "En mensen die denken dat ze hier slachtoffer van zijn geworden, moeten aangifte doen bij politie. Op plekken waar mensen ontkleed kunnen zijn, mag je gewoon niet filmen, punt uit."

De politie Oost-Nederland onderneemt geen actie naar aanleiding van het nieuws. "In principe kun je altijd aangifte doen. Het is vervolgens maar de vraag of er sprake is van een strafbaar feit", zegt een woordvoerder. Er zijn geen meldingen en aangiftes over de Nijmeegse kroegen binnengekomen, zegt hij.

Eigendommen beschermen

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn veel horecaondernemers bezig met het verbeteren van de veiligheid voor hun gasten en voelen zij zich daar verantwoordelijk voor. "Dat is goed, maar het betekent niet dat ze daarbij de privacyregels mogen overtreden."

Een van de Nijmeegse cafés waar De Gelderlander onderzoek deed, is café Van Rijn. Daar hangt geen camera in de toiletruimte, wel is een van de tien camera's gericht op de toiletdeur. Eigenaar Freek Hartgring kan zich voorstellen dat andere horeca-ondernemers wel een camera in de toiletruimte ophangen, om hun eigendommen te beschermen. "De moraal in de uitgaanswereld is enorm veranderd. Het is niet normaal hoeveel er kapotgemaakt wordt."