De klok tikt ... alleen vandaag nog om belastingaangifte te doen

Vandaag is de laatste dag om je belastingaangifte te doen. Hoewel verreweg de meeste mensen dit al hebben gedaan of uitstel hebben gevraagd, zijn er toch nog een aantal mensen die tot het allerlaatste moment wachten met het doen van hun belastingaangifte.

Volgens de laatste cijfers van de belastingdienst hebben zo'n 8,9 miljoen mensen al aangifte gedaan. Dat is meer dan voorgaande jaren. Op hetzelfde moment in 2018 had de belastingdienst 8,7 miljoen aangiftes ontvangen en het jaar daarvoor 8,3 miljoen.

Dit jaar was het ook topdrukte bij de Belastingwinkel in Rotterdam. De stichting bestaat uit studenten fiscaal recht en fiscale economie die mensen in hun vrije tijd hulp bieden bij het doen van de aangifte. Tijdens speciale avonden kunnen mensen naar verschillende vestigingen in Rotterdam en Den Haag om hun aangifte te doen. "Al onze avonden in maart waren helemaal volgeboekt. Dat hebben we nog nooit eerder gezien", zegt Neslihan Inci, bestuurslid van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam.

Moeilijker geworden

Hoewel de Belastingdienst sinds 2014 de meeste informatie in de aangifte al heeft ingevuld, is het volgens Inci voor een groot aantal mensen toch lastiger geworden. "De afgelopen jaren zijn veel fiscale regelingen en aftrekposten op bijvoorbeeld de zorgkosten veranderd waardoor mensen niet meer weten wat ze nu terug kunnen krijgen van de Belastingdienst."

De Belastingwinkel krijgt dan ook vaak bezorgde mensen op de stoep die bang zijn flink wat geld aan de belastingdienst te moeten betalen. "We proberen mensen gerust te stellen en precies uit te leggen hoe het komt dat ze toch geld aan de belastingdienst moeten betalen", zegt Inci.