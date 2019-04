Geen bikini, maar boerkini in badpakkenspecial van Sports Illustrated

De badpakkenspecial van het Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated staat ieder jaar vol met modellen in weinig verhullende bikini's en badpakken. Dit jaar valt een andersoortig model op: de Somalisch-Amerikaanse Halima Aden poseert in boerkini en met hoofddoek op.

"Een droom die uitkomt", noemt de 21-jarige Aden haar fotoshoot voor de illustere uitgave van het tijdschrift. Sinds de special voor het eerst werd uitgebracht in 1964 verschenen ook wereldberoemde modellen als Heidi Klum, Tyra Banks, Cindy Crawford en Naomi Campbell voor de camera van Sports Illustrated Swimsuit.

Volgens Amerikaanse media schrijft Aden geschiedenis met deze fotoshoot. "Ik kan nauwelijks beschrijven hoe dit voelt", zegt ze er zelf over. Aden hoopt dat ze een rolmodel kan zijn voor moslimmeisjes, iets wat ze zelf miste toen ze jong was. "Als ik door Amerikaanse tijdschriften bladerde, kwam ik nooit vrouwen met een hoofddoek tegen. Ik voelde me niet vertegenwoordigd."

Bijzonder verhaal

Als kind van Somalische vluchtelingen had ze niet durven hopen dat ze het zo ver zou schoppen als model. Ze werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia en bracht daar de eerste zeven jaar van haar leven door, waarna ze naar de Verenigde Staten verhuisde.

Daar kwam ze in eerste instantie in een van de armste delen van de stad St. Louis te wonen. Dat was een flinke schok, zegt Aden. "Ik dacht: dit is net zo goed een vluchtelingenkamp, ik wil weer terug." Toen het gezin naar de staat Minnesota verhuisde, leerde ze wennen aan het leven in de VS.

Voor de fotoshoot voor de badpakkenspecial keerde ze terug naar haar geboorteland, naar het Keniaanse Watamu Beach. Een bijzonder gegeven, vindt het model. "Ik moet steeds weer denken aan toen ik 6 jaar oud was en in dit land in een vluchtelingenkamp zat", vertelt ze op de website van Sports Illustrated.