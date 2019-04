Google-cijfers stellen beleggers teleur, winst fors lager door EU-boete

Een omzetgroei van meer dan 4,5 miljard voor het moederbedrijf van Google en toch zijn beleggers niet tevreden. Ze zijn bang dat de groei van de advertentie-inkomsten afneemt.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, maakte bekend dat de omzet in het eerste kwartaal met 17 procent is gestegen vergeleken met een jaar geleden. In drie maanden tijd kwam er 32,5 miljard euro aan inkomsten binnen, voornamelijk van advertentieverkoop via Google.

Beleggers rekenden op een miljard meer en vragen zich af waardoor het momentum van Google afneemt. Bij andere techbedrijven als Facebook en Amazon was de groei namelijk juist hoger dan verwacht. Nabeurs daalde het aandeel van de zoekgigant met meer dan 7 procent.

Koersschommelingen

Volgens Google komt de lagere omzetgroei met name door wisselkoersschommelingen. Topman Sundar Pichai wees erop dat de groeicijfers van kwartaal op kwartaal kunnen variƫren doordat in het ene kwartaal vernieuwingen in het advertentiesysteem worden doorgevoerd en in het andere niet.

De winst van Alphabet daalde fors, van 8,4 miljard euro naar 5,6 miljard euro. Belangrijkste oorzaak daarvan was de derde boete van de Europese Commissie voor het bedrijf. Alphabet moest 1,5 miljard euro betalen vanwege misbruik van zijn machtspositie op de online advertentiemarkt.