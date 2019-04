'Kroegen in Nijmegen filmen op toilet'

In zeker vijf horecazaken in Nijmegen worden bezoekers op het toilet gefilmd. In één discotheek hangt de camera zelfs zo, dat geslachtsdelen van plassende mannen te zien zijn.

Dat schrijft De Gelderlander, na een rondgang langs twintig bekende Nijmeegse uitgaansgelegenheden. Sommige camera's blijken er al jaren te hangen, in drie van de vijf zaken brengt de camera het urinoir ook in beeld.

Opvallend is dat in een discotheek in de Molenstraat in het centrum een camera achter de plasbakken op het mannentoilet hangt, waarvan de beelden bij de ingang op beeldschermen te zien zijn. Een medewerker zegt tegen de krant dat ze dienen voor de bewaker: het is volgens hem niet de bedoeling dat andere bezoekers kunnen meekijken met wat zich op het toilet afspeelt.

Niet toegestaan

Volgens regels van de Autoriteit Persoonsgegevens maken camera's in bijvoorbeeld een toilet, maar ook een kleedkamer of pashokje, een "te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen". Cameratoezicht op dit soort plekken is volgens de autoriteit niet proportioneel en dus niet toegestaan.

"Dit doen we gewoon niet in Nederland", zei privacy-expert en hoogleraar informatierecht Nico van Eijk in het NOS Radio 1 Journaal. "Alleen in heel bijzondere omstandigheden, als andere middelen niet kunnen, dan kan het nog te overwegen zijn. Dat is hooguit tijdelijk. Maar het is eigenlijk heel simpel: mensen hebben gewoon recht op hun privacy. Met name op de wc."

Bord

Het gebeurt volgens Van Eijk wel vaker dat er camera's hangen op toiletten. "Soms wordt het ook wel met een bord aangekondigd. Dat helpt misschien een beetje om te bepalen of je naar die betreffende gelegenheid wilt."

Volgens de privacy-expert kunnen gefilmde bezoekers verschillende dingen doen. "Het makkelijkste is om de eigenaar aan te spreken, en als dat niets uithaalt media-aandacht genereren. Het is veel ingewikkelder om naar de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan, want die hebben heel veel zaken. Dan gaat het lang duren. De politie treedt bij uitwassen ook op. Maar het beste is om niet meer naar die kroeg te gaan."