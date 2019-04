Vrijwillige brandweer onder druk: 'Geluk als we met zes man uitrukken'

Hoe moet het verder met de vrijwillige brandweer? Dat is de vraag die Brandweer Nederland op dit moment bezighoudt. Want veel lokale brandweerkorpsen kampen met een tekort aan vrijwilligers.

"We bereiken de grenzen van het huidige bestel, het begint te piepen en te kraken", zegt Fred Heering, projectleider vrijwilligheid bij de brandweer. "Eerder probeerden we het op te lossen door nog beter ons best te doen, maar dat gaat niet meer."

Veranderende maatschappij

Al jaren daalt het aantal vrijwillige brandweermensen. De oorzaak van het tekort zoekt Heering in de veranderende maatschappij. Steeds meer mensen werken niet in hun woonplaats, waardoor overdag een tekort is aan brandweermannen die snel naar de kazerne kunnen komen.

Daarnaast zijn er op lokaal niveau in krimpregio's problemen vanwege de vergrijzing. En jongeren die zich aansluiten bij het brandweerkorps blijven relatief maar kort lid. Daarom moet er volgens Brandweer Nederland nu echt ingegrepen worden.

Ludieke filmpjes

Op veel plekken ontstaan al acute problemen. Die worden nu steeds met noodmaatregelen opgelost. Zo zijn er op probleemlocaties preventief leden van de beroepsbrandweer aanwezig om uit te kunnen rukken, mocht het nodig zijn. Of rukt een korps uit een buurgemeente uit om het lokale korps te versterken.

Het zijn oplossingen van tijdelijke aard, maar er moet structureel iets veranderen. Het aantal vrijwilligers moet weer op peil worden gebracht. Flyers, ludieke filmpjes en sociale media worden ingezet om nieuwe brandweermensen te werven.