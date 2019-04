'Boyz N the Hood'-regisseur John Singleton overleden

De Amerikaanse filmregisseur en -producent John Singleton (51) is overleden. Singleton lag al twee weken op de intensive care, nadat hij door een beroerte was getroffen. Hij overleed in zijn geboortestad Los Angeles.

Singleton debuteerde in 1991 met Boyz N the Hood. Dat leverde hem meteen een Oscar-nominatie voor de beste regie en het beste scenario op. De film gaat over een tiener die opgroeit in een zwarte wijk in Los Angeles, waar Singleton zelf ook was opgegroeid.

Andere films van Singleton zijn Poetic Justice, Shaft en 2 Fast 2 Furious, de tweede film uit de Fast & Furious-reeks.

Singleton kreeg in januari nog een ster op de Walk of Fame in Hollywood.