Alarm in Noorwegen om mysterieuze witte dolfijn

De Noorse zeebioloog Audan Rikardsen zegt dat het dier contact met mensen zocht, omdat het gewend is voer aangereikt te krijgen. Navraag bij Noorse en Russische biologen leerde hem dat er op het moment geen proeven met deze dolfijnen gedaan worden.

Hij acht het aannemelijk dat de Russische marine in Moermansk erachter zit. Het Russische ministerie van Defensie kocht in 2016 vijf witte dolfijnen voor "trainingsdoeleinden". Wat voor training dat was, is niet bekendgemaakt.

De Krim

Ten tijde van de Koude Oorlog trainde de Sovjet-marine op de Krim dolfijnen in het opsporen van zeemijnen en andere objecten en het plaatsen van explosieven. De basis sloot na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, maar zou na de annexatie van de Krim door Rusland, in 2014, zijn heropend.

Een Russische officier bevestigt dat in een interview met de Russische televisie, ontdekte de BBC. "We trainen dolfijnen voor oorlogsvoering, daar maken we geen geheim van", zei de officier.

"We hebben op de Krim een trainingscentrum waar dolfijnen getraind worden in zeebodemonderzoek, het doden van duikers en het bevestigen van kleefmijnen aan buitenlandse schepen. "Maar met de dolfijn die in Noorwegen gevonden werd, heeft het Russische leger niets te maken, zegt hij.

De Amerikaanse marine heeft een vergelijkbaar trainingsprogramma. Op de basis in San Diego worden behalve dolfijnen ook zeehonden opgeleid.