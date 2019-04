Puigdemont mag niet deelnemen aan Europese verkiezingen

Puigdemont is uit Spanje gevlucht om niet vervolgd te worden voor zijn rol bij het illegaal uitroepen van de onafhankelijkheid na het referendum in Catalonië in 2017.

De voormalige Spaanse regiopresident zei dat hij terugkeert naar Catalonië als hij wordt verkozen. "Om de stem van Catalonië, dat een onafhankelijke staat wil zijn, in het hart van de Europese democratie te laten horen". Bij terugkeer wordt hij in Spanje waarschijnlijk gearresteerd. Al gelooft Puigdemont dat hij als Europarlementariër onschendbaar is.

'Een klap voor de democratie'

Volgens de partij Junts per Catalunya proberen de Spaanse kiesautoriteiten Puigdemont en andere separatisten op deze manier het zwijgen op te leggen. Ook twee andere kandidaten van de Catalaanse onafhankelijkheidspartij mogen niet op de lijst. Het gaat om de oud-regioministers Antoni Comín, die eveneens in België in ballingschap zit, en Clara Ponsatí, die naar Schotland is gevlucht.

De advocaat van Puigdemont zegt tegen persbureau AFP dat er geen juridische obstakels zijn voor hun deelname, alleen mogelijk politieke. Puigdemont noemt de uitsluiting van deelname een "juridisch schandaal" en "een klap voor de democratie".