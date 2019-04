Celstraffen voor vader en zoons die gezin bijna doodsloegen

Twee mannen uit Venlo zijn samen met hun vader veroordeeld tot celstraffen voor het ernstig mishandelen van een ander gezin. Ze sloegen met knuppels een moeder en haar twee zoons in elkaar. Volgens de rechtbank werden de jongens daarbij bijna dood geslagen.

De vader is veroordeeld tot vier jaar cel. De rechter oordeelt dat zijn aandeel kleiner was dan dat van zijn zoons van 30 en 33 jaar. Zij kregen 6 en 7 jaar celstraf opgelegd.

De mishandeling gebeurde in augustus 2013. Met knuppels gingen de vader en zijn zoons 's morgens vroeg naar het huis van de slachtoffers. Ze forceerden de deur, drongen het huis binnen en sloegen de drie in elkaar.

1Limburg schrijft dat de mannen voor eigen rechter wilden spelen. Ze dachten dat een van de slachtoffers betrokken was bij een inbraak bij familieleden van de mannen. Naast de opgelegde celstraffen, moeten de mannen ook een schadevergoeding betalen aan hun slachtoffers.

Explosief geweld

Het Openbaar Ministerie had tegen alle drie de mannen vier jaar celstraf geƫist, maar de rechtbank vindt voor de zoons een hogere straf op z'n plaats. "Vanwege de explosieve uitoefening van geweld waarbij twee van de slachtoffers in hun eigen woning bijna dood zijn geslagen, onder ogen van hun moeder die ook met een honkbalknuppel is neergeslagen."

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er wel in het voordeel van de verdachten rekening mee gehouden dat de rechtszaak lang op zich liet wachten.