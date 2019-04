Rotterdam loopt teruggeëist bijstandsgeld mis

Een inwoner van Rotterdam hoeft ruim 35.000 euro aan te veel ontvangen bijstandsgeld dat hij tussen 2000 en 2003 ontving, niet aan de gemeente terug te betalen. De zaak is verjaard, stelt de Centrale Raad van Beroep in een definitieve uitspraak.

De zaak heeft gevolgen voor alle vergelijkbare zaken in Nederland. Gemeenten lopen daardoor vermoedelijk miljoenen nog terug te vorderen bijstandsgelden mis. Alleen al in Rotterdam gaat het om een bedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen euro.

Vijf jaar

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in 2007 al dat het recht op terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand na vijf jaar verjaart. Bepalend voor de start van die periode is de dag dat een gemeente besluit om een bedrag terug te vorderen. In deze zaak was de startdatum 26 maart 2004. Dat betekent dat de zaak in 2009 was verjaard.

De gemeente voerde aan dat er geen sprake was van verjaring, omdat ze meerdere malen bedragen had teruggevorderd en ook bedragen had ingehouden op de bijstandsuitkering om de schuld af te lossen. De verjaring zou daardoor zijn gestopt of op 'pauze' zijn gezet.

Volgens de raad gaat die redenering niet op, omdat de gemeente de uitkeringsgerechtigde niet duidelijk heeft gemaakt op welke vorderingen de ingehouden bijstand precies betrekking had.