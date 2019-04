Phishing-criminelen veroordeeld voor leeghalen bankrekeningen

Drie criminelen die bankrekeningen leeghaalden via phishing zijn veroordeeld tot 24 maanden celstraf. Drie anderen krijgen taakstraffen tot 240 uur omdat zij hielpen het geld weg te sluizen en luxegoederen, zoals auto's en horloges, te kopen van het gestolen geld.

Bij phishing proberen criminelen bankinloggegevens te ontfutselen. Dit kan via mail, sms of een hack. In dit specifieke geval gebeurde het telefonisch. Een vrouwelijk lid van het phishinggezelschap belde klanten van de Rabobank op, en deed daarbij alsof ze bij de bank werkte.

Lagere straffen

De vrouw moet bijna 350.000 euro terugbetalen aan de slachtoffers. De anderen, vier mannen en een vrouw, moeten bedragen tussen de 88.000 en 19.000 euro terugbetalen. De Rabobank heeft om een schadevergoeding gevraagd, maar heeft deze niet toegekend gekregen. De rechter vond niet dat de bank duidelijk genoeg heeft uitgelegd wat de oorzaak van de schade is.

Alle straffen vielen lager uit omdat het te lang duurde voordat de zaak voor de rechter kwam. Na twee jaar moet de rechter lagere straffen opleggen. In dit geval duurde het vijf jaar. Het scheelt de deelnemers van de criminele organisatie een half jaar cel. Bij de zogeheten katvangers maakt het het verschil tussen een cel- en een taakstraf.

