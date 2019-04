Vermist meisje Melisa (16) terecht

Het vermiste meisje Melisa van 16 is gevonden, meldt de politie. Gisterochtend vertrok ze rond 09.00 uur bij het huis van haar moeder in het Twentse dorp Borne. De politie sloeg diezelfde dag nog alarm en sprak van een urgente en zorgelijke vermissing.

De politie meldt nu dat ze weer terecht is, maar niet duidelijk is waar ze gevonden is en in welke toestand. "Gelukkig is de 16-jarige Melisa weer terecht. Om haar privacy verder te beschermen, delen wij verder geen details", zegt de politie.