Baudet: het conflict met Otten is achter de rug

"Het vertrouwen is geschonden", zegt Baudet nu. "Dat blijft. Hij kan nu in de Eerste Kamer gaan werken aan herstel van vertrouwen." Volgens hem wil Otten wel in de senaat plaatsnemen, ook al is het niet als fractievoorzitter.

Als De Rooy Baudet vraagt of hij Otten nu weer helemaal vertrouwt, antwoordt hij ontwijkend. "Ik ben blij dat het zo gegaan is. Het is goed dat hij uit het bestuur is gestapt. Ik wens hem heel veel succes in de Eerste Kamer."

De hele kwestie heeft volgens Baudet niets te maken met het kritische interview dat Otten vorige week zaterdag gaf aan NRC Handelsblad, waarin hij zei dat Baudet te veel de aandacht naar zich toetrekt en niet moet flirten met extreem-rechts gedachtegoed.

"Inhoudelijk heeft het daar absoluut niets mee te maken. Wij zijn een democratische partij, mensen kunnen van alles en nog wat vinden. Dat is prima, daar staan we altijd voor open."