Natuurzwembad in Ede: geen chloor, wel plantjes

In Ede is vandaag een zwembad geopend dat door de natuur zelf gezuiverd wordt. Geen druppeltje chloor komt eraan te pas bij De Peppel. Planten en biofilters met korreltjes zorgen voor het zuiverende werk.

Volgens directeur Ronald ter Hoeven is het water kraakhelder en krijgen de zwemmers geen kriebelplanten tussen hun tenen.

Die planten zitten namelijk in filters waar het zwemwater langs gepompt wordt. Het water is helder. De directeur garandeert dat het water schoon is, ook als kinderen erin plassen.

De bezoekers moeten wel tegen een beetje kou kunnen. Het bad kan namelijk niet zoals een regulier zwembad verwarmd worden. "Dat overleven de planten niet." De temperatuur is zo'n 20 graden.

Een hoveniersbedrijf uit Veenendaal heeft het zwembad aangelegd. De techniek werd al wel eerder toegepast in zwemvijvers van particulieren, maar nog niet eerder in een openluchtzwembad, schrijft Omroep Gelderland.