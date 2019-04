Zeven maanden cel voor oud-beveiliger Wilders voor lekken

De rechtbank heeft oud-politieman Faris K. veroordeeld tot zeven maanden celstraf wegens het lekken van geheime informatie over de beveiliging van PVV-leider Wilders. Ook mag hij vijf jaar niet bij de overheid werken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden nog vijf maanden cel geëist en uitsluiting van een publieke functie voor de periode van vijf jaar. K. werd vervolgd omdat hij aan bekenden van hem vertrouwelijke informatie over de woonplaats en beveiliging van Geert Wilders had doorgegeven.

K. was al eens was veroordeeld voor schending van het ambtsgeheim. Dat de straf hoger uitvalt, is volgens de rechter ook een signaal naar andere politieambtenaren in vergelijkbare posities, om duidelijk te maken dat dit soort gedrag niet kan.

Verkenner

K. werkte bij de Dienst Bewaken en Beveiligen die onder meer Wilders beschermt. Als verkenner van locaties waar Wilders naartoe ging, wist hij veel van de beveiliging van de politicus. Hoewel deze informatie geheim was, praatte hij hierover met verschillende mensen uit zijn omgeving.

Ook deelde K. informatie over het bezoek van een van de dochters van de toenmalige Amerikaanse president Obama aan Nederland en heeft hij voor privédoeleinden in politiesystemen gezocht.

"Stom"

K. heeft bekend dat hij over zijn werk praatte met drie vrouwen, onder we zijn vriendin. Hij noemt zijn gedrag ''stom'' maar van kwade opzet was volgens hem geen sprake.

Het onderzoek naar K., die al eerder voorwaardelijk ontslag had gekregen voor het rondneuzen in politiesystemen, begon in mei 2016. In februari 2017 werd hij aangehouden. Begin dit jaar is hij definitief ontslagen.