President Indonesië vervangt Jakarta als hoofdstad

President Widodo van Indonesië heeft besloten dat zijn land een andere hoofdstad krijgt dan Jakarta. Waar de nieuwe hoofdstad komt, is nog niet bekend. Maar het is wel al duidelijk dat het niet op Java is, veruit het belangrijkste eiland in de archipel.

De minister van Nationale Planning maakte het besluit bekend. Hij sprak van een belangrijke beslissing en zei dat de vervanging van de huidige hoofdstad voor een andere locatie wel zo'n tien jaar kan kosten. Hij wees daarbij op soortgelijke megaoperaties in Brazilië, dat in 1960 Rio de Janeiro verruilde voor Brasilia, en Maleisië dat in 1995 Putrajaya verkoos boven Kuala Lumpur als zetel van de regering.

Jakarta, in het noordwesten van Java, heeft 10 miljoen inwoners en is volledig vastgelopen, zegt correspondent Michel Maas. "Het verkeer is vastgelopen, de vervuiling is enorm en de stad zakt langzaam weg in de zee."

Maas wijst erop dat er al zestig jaar gesproken wordt over de verhuizing van de regeringszetel naar elders. De verhuizing van de hoofdstad is ook bedoeld om de economische ontwikkeling buiten Java te bevorderen.

Kalimantan?

Generaal Soekarno, de eerste president van de republiek, vond dat de nieuwe hoofdstad in Kalimantan (op het eiland Borneo) moest worden gevestigd. Om die reden zijn er tijdens Soekarno's presidentschap al opvallend brede boulevards aangelegd in de kleine provinciale hoofdstad Palangkaraya, zegt Maas.

Ook president Widodo suggereerde twee jaar geleden tijdens een bezoek aan Palangkaraya dat dit een goede locatie zou zijn voor de regeringszetel.