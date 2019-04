80 uur werkstraf voor beet in bovenbeen en kopstoot bij kerstborrel

Een man uit het Groningse dorp Ten Boer is veroordeeld tot 80 uur werkstraf omdat hij tijdens de kerstborrel van zijn werk meerdere collega's had mishandeld. Zijn werkgever, een klein bedrijf in Nieuw-Roden in Drenthe, hield de borrel op 22 december in een café.

De 21-jarige man werd die avond dronken en stond te schelden en te tieren. Een collega die hem erop aansprak, moest dit bekopen met een kopstoot.

In bovenbeen gebeten

De man werd de kroeg uit gezet. Daarbij beet hij iemand in zijn bovenbeen. Buiten pakte de opstandige feestganger een fiets, en hij gooide die naar de mannen die hem het café uit hadden gezet.

De fiets raakte niemand, maar viel stuk op een paal, schrijft RTV Drenthe. De man weet niets meer van het feest. Daarvoor was hij te dronken. De rechter noemde de daden van de man "nutteloos" en "schadelijk voor anderen".

Hij is vaker met justitie in aanraking geweest wegens geweld en dronken rijden. Hij moet voor de vernieling van de fiets 250 euro betalen.

De helft van de opgelegde taakstraf is voorwaardelijk, maar dan moet de man wel de adviezen van de reclassering opvolgen. Hij was bij het bedrijf op non-actief gezet zolang de zaak onder de rechter was. Het is nog niet bekend wat het bedrijf nu besluit.