Philips begint nieuwe jaar 'redelijk'

Technologieconcern Philips is 2019 naar eigen zeggen 'redelijk' begonnen. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 2 procent tot bijna 4,2 miljard euro.

Topman Frans van Houten houdt vast aan de doelstelling voor dit jaar: een omzetgroei van tussen de 4 en 6 procent. "Ons orderboek is goed gevuld, dus in de loop van het jaar zullen de verkopen toenemen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

In de VS zag Philips de omzet licht dalen, in Europa bleven de verkopen nagenoeg hetzelfde. De hoop is vooral gericht op China, een markt met 1,4 miljard inwoners.

"Chinese ziekenhuizen hebben grote interesse voor de innovaties van ons. Bijvoorbeeld voor zorg op afstand. Denk aan mensen met chronische ziektes, die vanuit de huiskamer met hun dokter kunnen praten. Daardoor hoeven ze niet naar het ziekenhuis. Dat is beter voor de patiënt, maar ook efficiënter voor de gezondheidszorg", aldus Van Houten.

Opereren zonder snijden

Een andere troef is volgens hem het zogenoemde opereren zonder snijden. Dan wordt met radiologiebeelden gekeken waar de tumor precies zit. Van Houten: "Dat is een business-onderdeel dat in het eerste kwartaal in omzet steeg met meer dan 10 procent. De Chinese overheid is bezig met een gezondheidsplan waarbij chronische aandoeningen worden behandeld. Daar kunnen wij prima op inspelen."