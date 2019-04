Petitie tegen parkeerkosten ziekenhuis: 'Dagje polikliniek voor 36 euro'

Even op ziekenbezoek gaan bij een geliefde of de hele dag in de polikliniek moeten verblijven voor onderzoeken. Het kan de parkeermeter flink doen oplopen en daaraan moet een einde komen, vindt KBO-PCOB. De seniorenorganisatie start daarom een petitie.

De parkeerkosten lopen nu behoorlijk uiteen, zegt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. "Op sommige plekken is het gelukkig nog gratis, maar bij steeds meer ziekenhuizen gelden flinke tarieven. Zo zijn er parkeerplaatsen waar je 4 euro per uur betaalt of voor een hele dag 36 euro kwijt bent."

Mensen die over een langere periode vaak in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen daardoor honderden euro's kwijt zijn om hun auto weg te zetten. "Dit gaat om bedragen die een flinke hap uit de portemonnee nemen."

Fietsen of het ov

Het openbaar vervoer of de fiets blijkt niet altijd een alternatief. "Mensen die in het ziekenhuis komen, hebben soms een echt slechte gezondheid en kunnen helemaal niet ver lopen", vertelt Vanderkaa. "Het ligt er natuurlijk ook aan waar je woont. Er zijn niet altijd andere opties en daarom moet er wat gebeuren."

Het liefst zou de organisatie zien dat parkeren bij alle ziekenhuizen gratis wordt. "Maar we snappen ook wel dat er soms een laag tarief gevraagd moet worden om wildparkeren te voorkomen."

'Ziekenhuizen bepalen zelf'

KNO-PCOB wil de petitie uiteindelijk aanbieden aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en aan de Tweede Kamer. "Zij zijn wat ons betreft aan zet om hier wat aan te doen."

De NVZ zegt in een reactie niet veel te kunnen doen aan de parkeerkosten. "Veel parkeerterreinen zijn niet meer in handen van de ziekenhuizen, maar uitbesteed aan parkeerbedrijven. Bovendien kunnen we ziekenhuizen niet vertellen dat ze geen geld mogen vragen. Ze bepalen hun eigen beleid."