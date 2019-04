Jongeren waarderen 4 mei, maar willen meer aandacht voor buitenlandse oorlogen

Jongeren vinden de twee minuten stilte tijdens de Dodenherdenking op 4 mei belangrijk. Ze waarderen de tradities van de Dodenherdenking, zoals de kranslegging en het moment van stilte, blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook dit jaar heeft laten uitvoeren.

"De traditionele elementen in een herdenking worden door jongeren als belangrijk gezien, als respectvol naar de doden. En zo willen ze het ook blijven doen", zegt voorzitter Gerdi Verbeet van het comité.

In het onderzoek zeggen de jongeren wel dat ze meer aandacht voor slachtoffers van andere oorlogen willen, zoals die in Syrië. Volgens Verbeet zijn ze goed op de hoogte. "Ze weten dat Nederland bevrijd is, dat er vijf jaar oorlog geweest is. Dat realiseren ze zich echt, maar tegelijkertijd denken ze ook breder dan de Nederlandse grenzen. En eigenlijk vind ik dat wel mooi."

Lessen trekken

Niet alleen jongeren zijn positief over de Dodenherdenking. Het overgrote deel van de 990 ondervraagde personen spreekt er zijn waardering voor uit. "Het is goed om symbolen en rituelen te hebben en stil te staan bij wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En dat te verbinden met de samenleving nu. Dus de doden herdenken, en tegelijkertijd daaruit lessen trekken voor het heden en de toekomst", zegt een van de geënquêteerden.

5 procent vindt de herdenking op 4 mei niet belangrijk. Daarbij zeggen mensen dat de herdenking minder van belang is voor hen, omdat de oorlog voor hun tijd was.