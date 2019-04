Elektrische auto's steeds populairder bij bedrijven

Steeds meer bedrijven willen overstappen op elektrische auto's voor hun medewerkers. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS onder de drie grootste leasemaatschappijen van Nederland.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, kopen leasemaatschappijen meer elektrische auto's in. Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) waren het er vorig jaar 13.000. Een jaar eerder ging dat nog om 3650 elektrische auto's. En de stijgende lijn zet dit jaar door. Afgelopen kwartaal kochten de leasemaatschappijen al 4900 elektrische auto's.

ABN Amro

Een van de bedrijven die hebben besloten de komende jaren volledig over te stappen op elektrische auto's, is ABN Amro. Vanaf juli kunnen ABN-medewerkers alleen nog kiezen voor elektrische leaseauto's. Over vijf jaar moeten alle auto's bij ABN elektrisch zijn.

"We willen als werkgever onze zakelijke kilometers gaan verduurzamen", zegt Jules van de Perre, Head of Reward op de HR-afdeling van ABN Amro. De bank juicht daarnaast het gebruik van alternatieve vervoermiddelen toe. "We willen stimuleren dat mensen het ov nemen in plaats van voor een lease-auto te gaan, maar we willen ook kijken naar deelauto's", zegt Van de Perre. Met de maatregelen hoopt ABN Amro het wagenpark te laten krimpen naar 2000 auto's.

'Goede voorbeeld geven'

Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is hier in 2017 al mee gestart. "We hebben nu ongeveer 225 volelektrische auto's rijden of in bestelling staan op een totaal wagenpark van 600 auto's", zegt Mike van Gemund, fleetmanager bij Royal HaskoningDHV.

Volgens Van Gemund hebben de elektrische auto's in zijn bedrijf al 5 miljoen kilometer afgelegd. Het ingenieursbureau hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Maar er is nog een reden. "Wij adviseren onze klanten over duurzame mobiliteit en energietransitie en dan moeten wij natuurlijk ook het goede voorbeeld geven", zegt Van Gemund.

Kosten

Volgens leasemaatschappij Leaseplan hoeft de overstap naar elektrische auto's niet per se duurder te zijn voor bedrijven, omdat er een steeds groter aanbod van betaalbaarde elektrische auto's op de markt is gekomen. Datzelfde constateert ING.

Zo was de gemiddelde prijs voor een elektrische auto in 2018 nog zo'n 74.000 euro. In januari was die gedaald naar 43.000 euro. En dat is een stuk dichter bij de gemiddelde kostprijs van een brandstofauto, namelijk 36.000 euro. Bovendien hoeft er geen bpm te worden betaald voor elektrische auto's.

Gunstig voor werknemers is bovendien de lagere bijtelling voor elektrische auto's. Die is 4 procent, tegen 22 procent voor auto's met een brandstofmotor.

Vraag en aanbod

De snel toenemende vraag naar elektrische auto's heeft wel tot gevolg dat bedrijven lang moeten wachten voor ze de wagens geleverd krijgen. De vraag blijft de komende tijd veel groter dan het aanbod, stelt de VNA. Nu al moet er soms een jaar gewacht worden voordat de elektrische auto leverbaar is. Sommige leasemaatschappijen bieden tijdelijke oplossingen aan.