Meeste asielzoekers komen nog steeds uit Syrië, toename uit Iran en Nigeria

In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen 5405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Het aantal eerste asielverzoeken was weliswaar lager in de laatste drie maanden van vorig jaar. Maar het waren er wel 1250 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De meeste asielzoekers die voor het eerst asiel vroegen in Nederland komen nog steeds uit Syrië (575). Opvallend is het veel hogere aantal asielverzoeken uit Nigeria (485) en Iran (470) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar ook de toename van aanvragers uit Jemen en Moldavië vallen op.

Ontmoedigen

Zo'n duizend mensen afkomstig uit, door Nederland als veilige beoordeelde landen, probeerden in de eerste drie maanden van dit jaar ook asiel te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen uit Algerije (335) en Marokko (310), voornamelijk mannen. Hun kans op een asielvergunning is nagenoeg nihil.

Om hun komst te ontmoedigen en hun vertrek te bespoedigen wordt hun aanvraag als eerste in behandeling genomen. Die aanpak lijkt vooralsnog geen effect te hebben. Het heeft wel tot gevolg dat de IND aanvragen van kansrijke asielzoekers uit onveilige landen op dit moment niet bij kan benen. De wettelijke termijnen worden daardoor overschreden, wat leidt tot boetes voor de overheid.

Op 17 april stuurde staatssecretaris Harbers van asielzaken daarover een brief naar de Tweede Kamer. Hij verwacht dat de wachttijden de komende maanden nog meer op zullen lopen. En nu duren de procedures in sommige gevallen al meer dan ander half jaar, terwijl dat normaal gesproken slechts een paar weken duurt.

Pas in 2021 kan de IND in het grootste deel van de zaken weer binnen de wettelijke termijn afdoen. Daarvoor wordt op dit moment extra personeel aangetrokken en opgeleid.