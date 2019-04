Zeehond gespot in Lek bij Utrecht

Het komt niet vaak voor in de regio. Zeehonden kom je in Nederland vooral tegen in de Waddenzee en aan de zuidkant van de Waddeneilanden, maar soms maken ze wel eens een uitstapje naar een rivier.

Acht jaar geleden werd er ook een zeehond gespot bij de Lek, wat voor reuring zorgde in de regio. Bezoekers van RTV Utrecht bedachten toen zelfs een naam: Lekkie. De zeehond van vandaag heeft nog geen naam.