Amsterdam onderzoekt maatregelen tegen handgranaten en explosieven

Amsterdam stelt een onderzoeksgroep in tegen geweld en intimidatie tegen ondernemers. Die moet nagaan of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden tegen handgranaten en andere explosieven. Sinds 2018 worden er steeds meer explosieven gevonden en ook het aantal plofkraken neemt toe.

Niet alleen de ondernemers, bij wie de granaten aan de deur worden gehangen, lopen gevaar. Het is ook gevaarlijk voor omwonenden en voorbijgangers, benadrukt de Amsterdamse driehoek van burgemeester, justitie en politie.

Handgranaten op straat

Vanmorgen was er nog een incident met een explosief in Nieuw-West. Daar werden buurtbewoners rondom het Delflandplein voor de tweede keer in vier maanden gewekt door een plofkraak. Een van hen zegt tegen AT5 dat de buurt achteruitgaat en dat ze bang zijn voor slachtoffers als het zo doorgaat.

Ook vanochtend werd een handgranaat gevonden bij een coffeeshop aan de Brouwersgracht.

Eerder deze maand werden er in de stad handgranaten aangetroffen voor de deur van club Mad Fox, bij een appartementencomplex en midden op straat vlak bij een parkeergarage in het centrum.