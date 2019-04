Duizenden in Hongkong de straat op tegen uitlevering verdachten aan China

In Hongkong zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan die eisen dat een omstreden wetswijziging onmiddellijk wordt ingetrokken. Die wet maakt het mogelijk verdachten voor een rechtszaak naar China te sturen. De demonstranten vrezen dat het zo voor China makkelijker wordt verdachten, onder wie politieke activisten, in handen te krijgen.

De demonstranten zijn bang dat verdachten in China te maken krijgen met vage aanklachten en oneerlijke processen. Ook proberen ze te voorkomen dat China meer invloed krijgt in Hongkong.

De organisatie zegt dat zo'n 130.000 mensen hebben deelgenomen aan de mars. Volgens de politie liepen er op het hoogtepunt ruim 20.000 demonstranten mee. In de demonstratie waren veel gele paraplu's te zien, een verwijzing naar de protesten uit 2014.

'Uitholling van de rechten'

Het protest werd georganiseerd door het Civil Human Rights Front. Deze organisatie is een verband van zo'n vijftig organisaties die opkomen voor de democratische rechten in Hongkong. Ze vrezen dat de grondwet langzaam maar zeker wordt uitgehold.

De afgelopen tijd hebben ook het bedrijfsleven, juristen, mensenrechtenorganisaties en journalistenverenigingen hun bezorgdheid uitgesproken over de voorgenomen veranderingen.

Aanleiding voor de mars is ook het vastzetten van enkele kopstukken van de "Paraplu"-beweging, vorig week. Vijf jaar geleden organiseerden zij demonstraties met gele paraplu's om de onafhankelijkheid van Hongkong te benadrukken. Ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 16 maanden.

Aanpassingen

Het plan draait om het overdragen van verdachten aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag is, zoals China of Taiwan. De hoogste bestuurder van Hongkong kan straks de aanhouding bevelen van mensen die door dergelijke landen worden gezocht.

Volgens de regering wordt niemand uitgeleverd die het risico loopt in China te worden gemarteld of veroordeeld tot de doodstraf. Ook geldt de wetswijziging niet voor aanklachten met een politieke achtergrond.

De autoriteiten in de voormalige Britse kolonie hadden het uitleveringsplan eerder al aangepast om critici tegemoet te komen. Verdachten kunnen straks niet worden uitgeleverd voor allerlei economische delicten.

Eis voor aftreden

De deelnemers aan de mars droegen ook borden met de afbeelding van de leider van Hongkong, Carrie Lam en riepen om haar aftreden. Ze beschuldigen haar van de "uitverkoop" van Hongkong aan China.

De metropool Hongkong is sinds 1997 een gebied met een bijzondere status binnen de Volksrepubliek China. Bij de overgang van het Verenigd Koninkrijk naar China is afgesproken dat daar de komende vijftig jaar niet dezelfde wetten gelden als in het communistische China.