Game die helpt bij opsporen alzheimer ‘werkt beter dan medische tests’

Door te focussen op navigatievaardigheden verschilt het onderzoek van andere studies naar alzheimer. Bij die tests wordt vaak naar het geheugen en kennis gekeken. "De huidige diagnose is sterk gebaseerd op geheugen. Maar daarvan weten we dat het pas zichtbaar wordt als de ziekte al verder gevorderd is", schrijft hoofdonderzoeker Michael Hornberger in een persbericht. "Maar steeds meer bewijs toont aan dat afname in ruimtelijk inzicht al jaren eerder voorkomt dan geheugenklachten."

4,3 miljoen spelers

Sea Hero Quest werd door Deutsche Telekom, gamestudio Glitchers en meerdere Europese universiteiten gemaakt. Voor het spelen kregen gamers te zien dat ze meededen aan wetenschappelijk onderzoek. Door het spel online en wereldwijd uit te brengen, kregen de onderzoekers toegang tot een enorme dataset. In totaal speelden 4,3 miljoen mensen mee. Daarmee zou het om de grootste studie naar dementie ooit gaan.

Spelers van het spel genereerden in 2 minuten evenveel data als wetenschappers in 5 uur met onderzoek in het lab kunnen verzamelen. Volgens de wetenschappers zijn voor zo'n dataset met traditioneel onderzoek naar dementie 176 eeuwen nodig. Nu kon dit in een paar jaar tijd.

Met de verzamelde data konden onderzoekers een basis vormen waar toekomstige resultaten mee vergeleken kunnen worden. Ze hopen dat de gegevens en het spel helpen bij het identificeren van mensen die een behandeling nodig hebben voordat symptomen uit het latere stadium van alzheimer zichtbaar worden.