Nog geen duidelijkheid over toekomst Otten (FvD) in Eerste Kamer

Er is nog geen duidelijkheid over de positie van Henk Otten als beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Otten stapte afgelopen week op als bestuurslid van Forum voor Democratie, nadat de partij stelde dat hij zich eigenhandig 30.250 euro uit de partijkas had uitgekeerd. Volgens Otten ging het om een vergoeding voor overwerk.

In WNL op Zondag zei Theo Hiddema, de nummer twee van de partij in de Tweede Kamer, dat hij in gesprek gaat met de andere beoogde Eerste Kamerleden van Forum. "Ik wil eerst weten wat de mensen die hem in de Eerste Kamer gaan omringen vinden van zijn positie", zei Hiddema. "En als ie daar nog zin in heeft, dan hoor ik het wel. Dat is mijn positie."

Hiddema wil ook dat Otten met een schriftelijke verklaring zijn excuses aanbiedt aan Baudet. "Dat je die in deze positie hebt gebracht, in de gordijnen hebt gejaagd en vanwege de commotie die teweeg is gebracht."

'Greep uit de kas'

Afgelopen week brak ruzie uit binnen de partijtop. Forum voor Democratie maakte donderdag via een persbericht bekend dat Otten "een greep uit de kas" had gedaan. Otten sprak daarna in een tweet van een "karaktermoord" en trad op aandringen van de partijleiding terug uit het partijbestuur. "Otten heeft gezegd: 'het spijt me'", zei Hiddema, die om die reden het woord 'greep' wil verzachten.

Daarvoor zou Otten eerst schriftelijke excuses aan Baudet moeten maken. Ook moest Otten afstand doen van zijn lidmaatschap van het bestuur, aftreden als medewerker van de Tweede Kamer en voor zichzelf bekijken wat hij doet met zijn mandaat voor de Eerste Kamer. "Deze dingen heeft 'ie tot nu toe allemaal tot zich genomen als zijnde: daar teken ik voor, dat is goed."