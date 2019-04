Nieuwe partij Vox strijdt voor Spaanse tradities, mét stierenvechters

Vox is radicaal-rechts, maar is op een punt totaal anders dan vergelijkbare partijen in Europa. De partij kreeg een groeistuip door de Catalaanse crisis en op de partijbijeenkomsten klinkt vooral de roep tegen het separatisme.

"We gaan de orde weer herstellen", roept partijvoorman Santiago Abascal in de arena van Leganés. "We gaan de eenheid verdedigen en de onafhankelijkheidspartijen verbieden. We zijn het spuugzat dat ze ons belastinggeld krijgen. Daarmee vernietigen ze Spanje, de heilige erfenis die we van onze grootouders kregen."