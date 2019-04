De ME heeft vanmiddag een groep van 50 mensen uit een trein gehaald op het station van Castricum. Volgens een politiewoordvoerder waren ze vernielingen aan het aanrichten.

De politie is met veel mensen op het station, ook met een groep ME'ers die beschikbaar was voor inzet. Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

Treinverkeer op de route Uitgeest Alkmaar is korte tijd vertraagd geweest.