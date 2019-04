Koninklijke familie in Amersfoort: feestvreugde en lessen in duurzaamheid

De koninklijke familie viert Koningsdag in een opvallend zonnig Amersfoort. Tot 13.00 uur krijgen de leden van het gezelschap een uitgebreid programma voorgeschoteld.

Om te beginnen werden de Oranjes toegezongen door een grote groep schoolkinderen en muzikant Wudstik met het nummer 'Mooi'. Daarna begon de wandeling van zo'n kilometer lang door de stad zelf.

De eerste tientallen meters bestonden vooral uit het schudden van honderden handen, het maken van selfies en ontvangen van bloemen en cadeautjes. De koning, koningin en prinsessen worden vergezeld door onder meer prins Constantijn en prinses Laurentien, prins Maurits en zijn vrouw Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette.

Duurzaamheid

Het gezelschap passeerde onder meer de Varkensmarkt, die voor de gelegenheid was omgedoopt tot Duurzaamheidsplein. De koning en zijn gezelschap kregen daar te zien dat Amersfoort duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Met onder meer een kraam van de Stadswormerij, die wormen inzet voor de compostering van etensresten van horeca en bevolking.

Alle plastic versiering die te zien is op de dranghekken in Amersfoort, wordt na afloop van het bezoek gerecycled tot boodschappentassen. Op het plein werd daar al aangewerkt en kreeg koningin Maxima alvast een tas.

Op het Lieve Vrouweplein waren honderd vrouwen present die iets bijzonders doen voor de samenleving. De koning en Amalia spraken met zuster Thekla over haar leven als kleuterleidster. Koningin Máxima praatte samen met haar dochters Alexia en Ariana met de 11-jarige Amber, die met haar ouders mantelzorger is voor haar autistische broer.

Vanaf de Onze Lieve Vrouwetoren kwamen vier mensen in het wit al dansend abseilen. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze hoger op de toren zouden beginnen, maar omdat daar slechtvalken met jongen zitten begonnen ze wat lager.

Verder op de route laat jong talent zich zien op het Stadhuisplein. Ook is er een regiokwis.. De grote finale van het koninklijke bezoek vindt plaats op het Eemplein.

Zwaar beveiligd

Het bezoek van de koninklijke familie wordt zwaar beveiligd, zichtbaar maar ook onzichtbaar voor het grote publiek. Naast de beveiligers die meelopen met de familie, staan er om de 20 meter geüniformeerde agenten langs de route. Tussen het publiek staan agenten in burger. Hoeveel agenten precies zijn ingezet, is niet bekendgemaakt.

Sinds de aanslag in Apeldoorn, tien jaar geleden, worden altijd wegblokkades aangebracht voor een koninklijke bezoek. Daardoor kunnen auto's of busjes niet in de buurt van het gezelschap komen.