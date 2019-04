Eigenaar slachthuis Drachten slaat keuringsarts neer

De eigenaar van slachthuis Abattoir Drachten heeft een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neergeslagen. Omroep Friesland meldt dat de vrouw aan het werk was in het slachthuis van eigenaar Meindert K. Ze kregen ruzie over de keuring van een koe, waarna K. de klap uitdeelde. De arts raakte gewond aan haar hoofd.

De politie neemt de zaak hoog op, omdat het gaat om een ambtenaar in functie. Meindert K. is meegenomen naar het bureau en de arts heeft aangifte tegen hem gedaan. Volgende week is er een gesprek tussen de NVWA en het slachthuis, tot die tijd mag er niet geslacht worden.

Eerder kwam Abattoir Drachten al negatief in het nieuws omdat er zieke en kreupele koeien waren aangevoerd.