FNV trekt handen af van nieuwe cao Bijenkorf

De 2700 medewerkers van de Bijenkorf hebben een nieuwe cao, maar de FNV staat niet achter de afgesproken voorwaarden. Het personeel krijgt tussen de 1,5 en 5,5 procent loonsverhoging over twee jaar, afhankelijk van hun beoordeling. De FNV stelt dat de meeste werknemers er te weinig bij zullen krijgen.

De FNV eiste een loonsverhoging van gemiddeld 3,5 procent over twee jaar. Onderhandelaar Linda Vermeulen: "Wij tekenen hier niet voor. Anderhalf procent over twee jaar is dus 0,75 procent per jaar. Minder dan de inflatie. Bijenkorf medewerkers verdienen meer. Ze verkopen jassen die meer kosten dan ze per maand verdienen, de winsten zijn enorm."