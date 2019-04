'Er is iets gebeurd in Apeldoorn en pap is erbij betrokken'

De Graaf: "Eigenlijk moet je op zo'n moment uit veiligheidsoverwegingen juist niet gaan staan, maar blijven zitten. Het zijn menselijke reacties. Dat snap ik allemaal wel."

Wilfrido had zich juist zo verheugd op de dag. In plaats van met zijn dochter over de vrijmarkt te lopen, zou hij dat jaar bij de nationale viering aanwezig zijn. "Hij was echt trots. 'Ik ga voor de koningin dansen.' Zo blij was hij. Maar zover is het niet gekomen."

Terwijl de bus snel naar Paleis Het Loo reed, ontfermde De Graaf zich over de geƫmotioneerde koningin. "Ze was echt zwaar aangeslagen. Als dit soort dingen op jouw verjaardagsfeest gebeuren, dan is dat vreselijk. Dat zag je ook in dat korte moment dat ze op televisie verscheen."