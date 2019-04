Vier jij Koningsdag in Amersfoort? Stuur dan je selfie naar de NOS

Ben jij morgen bij de viering van Koningsdag in Amersfoort? De NOS is op zoek naar de mooiste en grappigste selfies die het publiek maakt langs de route die koning Willem-Alexander en zijn familie afleggen.

Heb je een bijzondere selfie gemaakt met iemand van de koninklijke familie of heb je een andere foto die de moeite waard is? Stuur je foto dan naar noskoningsdag@nos.nl of deel hem via sociale media met #noskoningsdag.

Een selectie van de leukste selfies laat presentator Winfried Baijens zien in de live avonduitzending op Koningsdag, om 19.05 uur op NPO 1. En wie weet wordt jouw selfie gekozen als de allermooiste van Koningsdag 2019 en win je de eeuwige roem.