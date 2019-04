VVD zet Eerste Kamerlid Duthler uit de fractie

Anne-Wil Duthler wordt uit de Eerste Kamerfractie van de VVD-gezet. Fractievoorzitter Jorritsma heeft haar dat te kennen gegeven naar aanleiding van een uitspraak van de rechter, in een zaak die Duthler tegen het blad Quote had aangespannen.

Duthler vond dat Quote te ver was gegaan met een artikel over mogelijke belangenverstrengeling en een geldeiser die beslag had gelegd op een bedrijf van Duthler. Volgens het Eerste Kamerlid hebben de journalisten zich voor het karretje laten spannen van een verongelijkte leverancier.

Maar de kortgedingrechter in Amsterdam oordeelde gisteren dat er voldoende feiten zijn om het verhaal van Quote te onderbouwen. Bovendien moet een publiek figuur volgens de rechter meer kritiek dulden dan iemand zonder publieke functie.

Integriteitsonderzoek

De VVD benadrukt al eerder afstand te hebben gedaan van uitspraken van Duthler over Quote. Een integriteitsonderzoek naar de senator door de partij loopt nog.

Anne-Wil Duthler is al elf jaar Eerste Kamerlid voor de VVD. Voor de nieuwe senaat, die over een maand wordt gekozen, stond ze al niet meer op de kandidatenlijst.

Premier en VVD-leider Rutte, die op zijn wekelijkse persconferentie vragen over de affaire kreeg, zei dat de VVD geleerd heeft van eerdere integriteitskwesties. "De kwestie is voorgelegd aan de interne integriteitscommissie en dat is in de tijd ingehaald door een rechterlijke uitspraak."