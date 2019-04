Honderden vluchten SAS geschrapt door staking piloten

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS annuleert vandaag 673 vluchten vanwege een personeelsstaking. Duizenden passagiers komen hierdoor in de problemen. Op Schiphol vervallen alle SAS-vluchten van en naar Stockholm, Oslo en Kopenhagen. Ook vanaf Brussel Airport zijn vluchten geannuleerd.

Tussen de piloten en de SAS-leiding speelt een loonconflict. Gesprekken daarover zouden vanochtend zijn stukgelopen, meldt persbureau AP. Op verschillende luchthavens helpen SAS-medewerkers gestrande passagiers om hun vluchten om te boeken of hun geld terug te krijgen.

Mogelijk hebben reizigers ook de komende tijd nog last van vertraging en geannuleerde vluchten bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. De staking is namelijk een zogenoemde open-einde-staking. Er is dus nog geen einddatum bekendgemaakt.

Overigens zijn vluchten van SAS Ireland en andere partners van de Scandinavische vliegmaatschappij niet geannuleerd.