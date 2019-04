Nederlandse ontfermde zich 'als een oma' over Jonas na familiedrama Tenerife

De Nederlandse Annelies Brouwer die op Tenerife woont, is vanwege haar hulp bij het oplossen van een gezinsdrama op het eiland Tenerife inmiddels een bekende verschijning in de Spaanse media. Ze sprak als eerste met Jonas, het 7-jarige Duitse jongetje dat wist te ontkomen aan de gezinsmoord die zijn vader aanrichtte in een grot. Daarbij kwamen Jonas' moeder en oudere broer Jacob (10) om het leven.

De 43-jarige Duitse vader die op het eiland woont, wordt vandaag aan de rechter voorgeleid.

Een buurvrouw van de Nederlandse zag Jonas dinsdag met schrammen op zijn benen op straat lopen in het dorp Adeje en waarschuwde de politie. "Daarna kwamen agenten bij mij aan huis", vertelt Brouwer aan correspondent Rop Zoutberg. Toen ze hoorde dat het kind uit Duitsland kwam, vertelde ze de agenten dat zij het Duits voor hen kon vertalen. "Toen kwamen ze met het kereltje hier naartoe en heb ik me 24 uur over hem ontfermd." Ze gaf het relaas van Jonas aan de politie door, waarna de zaak snel kon worden opgelost.

"Hij was heel open tegen mij. Ik was meer een oma voor hem dan een ondervrager", zegt Brouwer (59). "Hij was heel blij dat iemand zijn taal sprak."

Het kind was opvallend rustig, zegt ze. "Voor wat er allemaal gebeurd is, was hij eigenlijk best relaxt. Hij heeft met mijn kleinzoontje gespeeld en we zijn naar de McDonald's geweest."

Cadeautjes verstopt in een grot

Het Duitse stel ging scheiden, de man woonde in de winter op Tenerife. Zijn vrouw en de twee kinderen kwamen op Tweede Paasdag op bezoek. Een dag later nam de vader zijn gezin mee voor een picknick naar een grot in de buurt. Daar zouden ze ook paascadeautjes gaan zoeken, vertelde de vader aan zijn kinderen. In of bij de grot viel de man vervolgens zijn vrouw en kinderen aan.

Jonas vertelde aan Annelies Brouwer dat zijn moeder op de grond viel en niet meer opstond. Hij zei dat zijn moeder waarschijnlijk zwaargewond was, "maar hij weet nog steeds niet dat zij en zijn broertje dood zijn". Toen de man zich daarna tegen zijn oudste zoon keerde, gooide Jonas een steen naar zijn vader en rende hij hard weg.

'Hij rende voor zijn leven'

"Het kereltje heeft voor zijn leven gerend en is gelukkig de goede kant opgelopen. Want als hij de weg had gekozen die hij met zijn vader omhoog was gelopen, was hij er ook niet meer geweest", vertelt Brouwer.

In totaal heeft de jongen zo'n 4 kilometer door bossen en over rotsen afgelegd voor hij in Adeje aankwam. Hij zag wel eerder huizen, maar durfde daar niet aan te bellen omdat er waakhonden waren, vertelde hij aan de Nederlandse vrouw.

Dankzij het verhaal van de jongen kon de zaak woensdag worden opgelost. De Guardia Civil trof de Duitser slapend in zijn woning aan. "Het sporenonderzoek is nog aan de gang, de Duitser ontkent nog steeds", zegt correspondent Zoutberg.

Over het motief voor het gezinsdrama is nog niets bekend. Omwonenden vertellen dat de man na de moord nog met een biertje in zijn hand door het dorp liep.

Jonas wordt vandaag door zijn opa en oma uit Duitsland opgehaald. Zij moeten hem vertellen dat zijn moeder en broertje niet meer in leven zijn. "Het is een verschrikkelijke afloop voor het ventje maar ik ben blij dat hij het gered heeft. Het is duidelijk dat die vader erop uit was om de hele familie te vermoorden", zegt Brouwer.

"Wat hij tegen mij zei, en dat ging me aan mijn hart: 'Beter mijn leven gered dan de paascadeautjes'. Dat zei hij, die kleine pop."