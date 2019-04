65 meter hoge zendmast van illegale zender weggehaald uit natuurgebied

In een natuurgebied bij Neede in Gelderland is een zendmast van 65 meter hoog ontdekt. De mast bleek te horen bij een illegale radiozender en is weggehaald.

De zender stond met wat andere apparatuur en drie zeecontainers opgesteld achter een paar bomen. Agentschap Telecom heeft de installatie weggehaald en het materiaal in beslag genomen. Het is niet duidelijk hoelang de mast er al stond.

Bij de ontmanteling assisteerde de politie het agentschap met meerdere eenheden. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. "Als het Agentschap Telecom ons dat vraagt, doen we dat", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Meer wil de politie er niet over zeggen. Onderzoek moet uitwijzen van wie de zender was.